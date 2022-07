Dufry verlängert Verträge an brasilianischem Belo-Horizonte-Flughafen

Basel (awp) - Der Reisedetailhändler Dufry hat seinen aktuellen Duty-Free-Vertrag am internationalen Flughafen Belo Horizonte im brasilianischen Confins um zwei Jahre bis 2029 verlängert. Zudem wurde ein Zehnjahresvertrag für den weiteren Betrieb der vier bestehenden "Duty-Paid"-Läden und den Bau drei neuer Duty-Free-Läden abgeschlossen, wie Dufry am Mittwoch mitteilte.

Dufry ist laut dem seit 2007 am Belo-Horizonte-Flughafen vertreten. Der Konzern betreibt insgesamt zehn Duty-Free- und Duty-Paid-Läden mit einer Verkaufsfläche von 1605 Quadratmetern. Mit der Möglichkeit zur Eröffnung weiterer Duty-Free-Läden werde die Verkaufsfläche auf 2228 Quadratmeter ansteigen. Dufry offerieren den Kunden in allen Läden eine breite Palette von Waren in allen wichtigen Produktkategorien, von Schönheitspflege über Spirituosen und Lebensmitteln bis zu Souvenirs und Luxusaccessoires.

Der Belo Horizonte International Airport ist laut Mitteilung der siebtgrösste Flughafen Brasilien. 2019 wurden über elf Millionen internationale und inländische Passagiere abgefertigt. Betrieben wird der Flughafen von einem Konsortium aus der brasilianischen CCR (Companhia de Concessões Rodoviárias) und dem Flughafen Zürich.

tp/rw