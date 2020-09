Dufry plant eine Kapitalerhöhung von rund 500 Mio Franken - Dufry-Aktie legt zu

Dufry plant eine Kapitalerhöhung von rund 500 Millionen Franken und will damit die Integration der US-Tochter Hudson finanzieren.

Dazu wird der Reisedetailhändler am 6. Oktober eine ausserordentlichen Generalversammlung abhalten und die Aktionäre um Zustimmung bitten.

Das Kapital von brutto rund 500 Millionen Franken soll durch eine Bezugsrechtemission beschafft werden, wie Dufry am Donnerstag mitteilte. Das Angebot gelte in erste Linie für bestehende Aktionäre.

Alle von bestehenden Aktionären nicht erworbenen Aktien würden dann dem US-amerikanischen Private Equity Fonds Advent International angeboten, der bereits eine Zusage gemacht habe, gegebenenfalls Aktien zum Stückpreis von 28,50 Franken für insgesamt 415 Millionen Franken zu erwerben.

Der Angebotspreis wird den Angaben zufolge von Dufry zusammen mit dem am Angebot beteiligten Bankensyndikat in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die endgültigen Bedingungen des Bezugsrechtsangebots würden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Die Verpflichtung von Advent International gelte auch, wenn der im Bookbuilding-Verfahren ermittelte Angebotspreis unter 28,50 Franken liegen sollte. Sollte der Preis allerdings über den 28,50 Franken liegen, sei die Verpflichtung nichtig.

Den Entscheid, das an der US-Börse kotierte Tochterunternehmen Hudson wieder vollständig zu integrieren, gab Dufry bereits Mitte August bekannt. Der Reisedetailhändler erhofft sich dadurch erhebliche Kosteneinsparungen einerseits durch Synergien und andererseits durch eine Vereinfachung der Organisationsstruktur und betrieblicher Abläufe.

Dufry-Aktien steigen nach angekündigter Kapitalerhöhung

Die Aktien von Dufry können am Donnerstag im frühen Handel deutlich zulegen. Das Unternehmen plant eine Kapitalerhöhung von rund 500 Millionen Franken, um die Integration der US-Tochter Hudson zu finanzieren. Der Entscheid soll am 6. Oktober an einer ausserordentlichen Generalversammlung fallen.

Die Aktien des Reisedetailhändlers notieren zeitweise 4,25 Prozent höher auf 29,19 Franken

Zum Hintergrund: Alle Aktien, die im Rahmen der möglichen Ausgabe neuer Titel nicht von bestehenden Aktionären gekauft werden, sollen dem US-amerikanischen Private Equity Fonds Advent International angeboten werden. Dieser habe bereits zugesagt, gegebenenfalls Aktien zum Stückpreis von 28,50 Franken für insgesamt 415 Millionen Franken zu erwerben.

Dies gelte auch, wenn der im Bookbuilding-Verfahren ermittelte Angebotspreis unter 28,50 Franken liegen sollte. Sollte der Preis allerdings über den 28,50 Franken liegen, sei die Verpflichtung nichtig, hiess es dazu.

Unabhängig von der Advent-Verpflichtung sei die Wiedereingliederung von Hudson sinnvoll, wie die ZKB kommentiert. Als Aktionär sei dafür aber eine "enorme Verwässerung" hinnehmen. Für die ZKB bleibt die reduzierte Anzahl der Flugpassagiere und die Rückkehr zum Vorkrisenniveau entscheidend für Dufry: "Wir rechnen erst 2023 wieder mit einem Umsatzniveau auf der Höhe von 2019", heisst es dazu. Die Einstufung lautet "Marktgewichten".

Laut der Bank Vontobel diene die Kapitalerhöhung neben der Finanzierung der Hudson-Integration auch dem Tagesgeschäft. Die Erholung des Selbigen brauche aber mehr Zeit als erwartet. Daher wird Vontobel die Schätzungen auch angesichts der länger andauernden Trendwende anpassen. Die Empfehlung lautet aber weiterhin "Kaufen" bei einem Kursziel von 45 Franken.

