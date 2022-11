Dufry-Aktie: Neuer Vertrag mit Kempegowda International Airport

Dufry ist seit 2008 an dem Flughafen tätig und hat sich über den neuen Vertrag den Betrieb von Duty-Free-Shops im neuen Terminal 2 gesichert.

Der Basler Duty-Free-Shop-Betreiber wird die neuen Verkaufsstellen in Zusammenarbeit mit dem Flughafenbetreiber Bangalore International Airport Limited betreiben, wie es in der Meldung vom Mittwoch heisst. Beide Unternehmen sind hälftig an dem Joint Venture beteiligt.

Beim Kempegowda International Airport handelt es sich um den drittgrössten Flughafen Indiens. Das Passagieraufkommen lag 2019 bei über 33 Millionen. Der Terminal 2 sei neu gebaut worden, um dem steigenden Passagieraufkommen in den kommenden Jahren beizukommen, heisst es.

