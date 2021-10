Dufry Aktie News: Dufry mit Kursverlusten

Der Dufry-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0.2 Prozent auf 51.92 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 15'260 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Dufry-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51.44 CHF aus. Mit einem Wert von 52.44 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Dufry-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171'185 Stück gehandelt.

Experten gehen davon aus, dass Dufry im Jahr 2022 2.31 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Dufry AG ist ein global tätiger Reise-Detailhändler. Die Geschäftsbereiche sind in die Divisionen Southern Europe and Africa; UK, Central and Eastern Europe; Asia, Middle East and Australia; Latin America und North America strukturiert. Nach der Übernahme im September 2014 der Nuance Group, einem international tätigen Reise-Detailhändler sowie der Akquisition im August 2015 der World Duty Free S.p.A., einem der weltweit führenden Betreiber von Einzelhandelsgeschäften an Flughäfen, ist der Konzern mit Niederlassungen in über 60 Ländern vertreten und betreibt weltweit mehr als 2.300 Duty-free- und Duty-paid-Shops, Boutiquen und Spezialgeschäfte auf Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen und in vielen anderen touristischen Orten. Die Gesellschaft bietet seinen Kunden mehr als 50.000 Produkte von über 1.000 verschiedenen Lieferanten an wie unter anderem die Luxusmarken Bulgari, Calvin Klein, Dior und Gucci. Dufry wurde bereits 1865 als Detailhandelsladen unter dem Firmennamen Weitnauer gegründet und hat seinen Firmensitz in Basel, Schweiz.

Redaktion finanzen.net