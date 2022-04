Dufry-Aktie klettert: Dufry-Tochter Hudson verlängert Konzession am Ontario International Airport

Die Vertragsverlängerung betrifft sieben Hudson-Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 8600 Quadratmetern, wie Dufry am Donnerstag mitteilte.

Der Vertrag umfasst dabei die Umwandlung von zwei der sieben Geschäfte in ein neues Shop-in-Shop-Konzept von Hudson, das noch in diesem Jahr in den Terminals 2 und 4 eröffnet werden soll, wie es heisst. Der Ontario International Airport wird den Angaben zufolge jährlich von 5,5 Millionen Reisenden frequentiert.

Die Dufry-Aktie legt im Schweizer Handel zeitweise um 3,73 Prozent auf 41,43 Franken zu.

jl/tp

Basel (awp)