Dufry-Aktie in Rot: Dufry erhält Konzessionen für Flughafen in Jamaika

So wird der Reisedetailhändler Dufry die Verkaufsflächen am Sangster International Airport auf 2'260 Quadartmeter von 1'800 Quadratmeter erweitern, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Geschäfte würden sowohl im Duty-free- als auch im Duty-paid-Bereich betrieben und die Verträge liefen über über fünf respektive sechs Jahre.

Der Sangster International Airport in Montego Bay ist den Angaben zufolge mit einem Passagieraufkommen von 4,6 Millionen pro Jahr der bedeutendste Flughafen auf der Karibikinsel Jamaika.

Derzeit gibt die Dufry-Aktie im Schweizer Handel 2,74 Prozent auf 63,18 Franken ab.

an/rw

Basel (awp)