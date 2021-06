Dufry-Aktie in Grün: Dufry erhält zehnjährigen Vertrag für neuen Zollfreishop in Martinique

Börse aktuell - Live Ticker

An den US-Börsen ist am Donnerstag ein Aufschwung zu beobachten. Der heimische Aktienmarkt kann einen neuen Höchststand verzeichnen. Der deutsche Leitindex zeigt sich ebenfalls fester. Die Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Donnerstag mehrheitlich Aufschläge.