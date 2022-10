Dufry-Aktie gesucht: Bank of America-Studie rechnet auch im Herbst mit Erholung des internationalen Reiseverkehrs

Die Verfasser der Studie gehen davon aus, dass nach der Erholung der internationalen Reisetätigkeiten im Sommer auch im Herbst die Nachfrage robust bleiben dürfte.

Gegen Mittag legen Dufry-Aktien zwischenzeitlich um 0,81 Prozent auf 31,27 Franken zu. Seit Jahresbeginn weisen die Titel aber noch immer ein Minus von rund 30 Prozent auf.

Der internationale Reiseverkehr habe im Sommer stark zugenommen, da die meisten Länder die pandemiebedingten Beschränkungen gelockert oder gar ganz aufgehoben hätten, heisst es in der Studie. Interne Daten der Bank of America deuten zudem darauf hin, dass die robuste Nachfrage nach Auslandsreisen bis in den Herbst hinein anhalten könnte.

Seit dem diesjährigen Labor Day in den USA (5.9.) seien Ausgaben für Kredit- und Debitkarten der Bank of America im Ausland bis zum 23. September gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 um 29 Prozent gestiegen, heisst es. Allerdings gibt es dabei je nach Region deutlich Unterschiede. Die Ausgaben in Europa blieben den Angaben zufolge auch nach dem Sommer stabil.

Insbesondere die Ausgaben für Luxusartikel und Schmuck sowie für Bekleidung sind den Daten zufolge hoch ausgefallen. In Asien hinken die Konsumenten-Ausgaben dagegen weiterhin hinterher. Dies bedeute aber auch, dass in der Region angesichts bevorstehender Lockerung der Reisebeschränkungen kurzfristig das grösste Aufwärtspotenzial bestehe, so die Experten der Bank of America.

