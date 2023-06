Dufry-Aktie: Einleitung von Autogrill-Dekotierung in den kommenden Wochen

Der Basler Konzern Dufry hält inzwischen 94,50 Prozent an Autogrill, wie es in einer Meldung vom Freitag heisst. Am Donnerstagabend hatte die italienische Börse noch einen Anteil von 94,35 Prozent gemeldet.

Dufry plant damit die Dekotierung in den kommenden Wochen "so schnell wie möglich" einzuleiten. Der Mitteilung zufolge wurden 99,83 Prozent der angedienten Autogrill-Aktie mit Dufry-Aktien beglichen. Nur 0,17 Prozent wurden mit Bargeld bezahlt zum Preis von 6,33 Euro pro Autogrill-Aktie.

Basierend auf den Ergebnissen will Dufry nun 4,39 Millionen zusätzliche neue Aktien ausgeben, um dann die Dekotierung von Autogrill einzuleiten. Erster Handelstag für diese Aktien ist voraussichtlich der 8. Juni 2023.

Basel (awp)