Dufry-Aktie: Dufry vermeldet Fortschritte bei Zusammenschluss mit Autogrill - Abschluss Anfang Februar erwartet

Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen in Bezug auf den geplanten Zusammenschluss einschliesslich der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden seien ohne Auflagen erteilt worden, teilte Dufry am Freitagabend mit.

Dufry und die Holdinggesellschaft Edizione gehen nun davon aus, die Übertragung der Edizione-Beteiligung an Autogrill von 50,3% an Dufry auf Anfang Februar 2023 abzuschliessen, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei der Edizione handelt es sich um die Investment-Gesellschaft der Familie Benetton.

Der Zusammenschluss von Dufry und Autogrill war im vergangenen Juli bekanntgegeben worden. Die italienische Familie Benetton soll in diesem Rahmen über ihre Gesellschaft Edizione ihren Anteil an Autogrill gegen 30,7 Millionen neue Dufry-Aktien an den Reisedetailhändler übertragen. Damit wird sie mit einem Anteil zwischen 20 und 25 Prozent zum grössten Aktionär des Basler Unternehmens.

Das kombinierte Unternehmen, das von Dufry-Chef Xavier Rossinyol geleitet wird, soll rund 2,3 Milliarden Passagiere bedienen und einen kombinierten Umsatz von 13,6 Milliarden Franken erwirtschaften. Sie wird über 5500 Verkaufsstellen, insbesondere an 350 Flughäfen, verfügen und fast 60'000 Mitarbeiter beschäftigen.

