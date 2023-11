Dufry-Akite: Dufry-Aktionäre stimmen der Umbenennung in Avolta zu

Neu heisst die Firma damit Avolta AG.

Der neue Name steht im Zusammenhang mit der Übernahme der italienischen Autogrill, die vor einigen Monaten abgeschlossen wurden. Neben dem Detailhandelsgeschäft an vielen Flughäfen weltweit ist das Unternehmen mit Autogrill damit auch in der Reisegastronomie tätig.

Vertreten an der ausserordentlichen Generalversammlung waren laut Mitteilung vom Freitagabend knapp 100 Millionen Aktienstimmen, was rund zwei Drittel des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Grösster Dufry- bzw. nun Avolta-Aktionär ist die vormalige Autogrill-Besitzerin Edizione mit einem Anteil von 27,5 Prozent. Bei Edizione handelt es sich um die Investment-Gesellschaft der Familie Benetton.

