Dürr-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im Oktober 2026 haben 2 Experten die Dürr-Aktie analysiert.

1 Experte empfiehlt die Dürr-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 23,00 EUR, was einem Anstieg von 6,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Dürr-Aktie von 16,16 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Warburg Research 25,00 EUR 54,70 20.10.2026 Deutsche Bank AG 21,00 EUR 29,95 16.10.2026

Redaktion Finanzen.net