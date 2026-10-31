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31.10.2026 18:00:38
Dürr-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Dürr-Aktie abgegeben.
Im Oktober 2026 haben 2 Experten die Dürr-Aktie analysiert.
1 Experte empfiehlt die Dürr-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 23,00 EUR, was einem Anstieg von 6,84 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Dürr-Aktie von 16,16 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|25,00 EUR
|54,70
|20.10.2026
|Deutsche Bank AG
|21,00 EUR
|29,95
|16.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Warburg Research
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|Deutsche Bank AG
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|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|07.08.26
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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