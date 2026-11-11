Duddell Street Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Duddell Street Acquisition A hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0.18 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.730 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16.81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 22.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch