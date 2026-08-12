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12.08.2026 06:37:00
Duddell Street Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Duddell Street Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Duddell Street Acquisition A -1.000 USD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Duddell Street Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 19.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15.82 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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