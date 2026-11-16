Duck Yang Industry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Duck Yang Industry liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Duck Yang Industry die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 248.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Duck Yang Industry -15.000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 333.48 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 19.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 413.73 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch