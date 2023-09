Duck Creek Technologies gibt Ernennung eines neuen Chief Financial Officer bekannt

Das Unternehmen ernennt Teresa M. Kim, eine erfahrene Finanzmanagerin im Technologiebereich, zur Leiterin der Finanzen und Buchhaltung

BOSTON, Sept. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden-/Unfall- sowie der allgemeinen Versicherungsbranche gestaltet, gibt die Ernennung von Teresa M. Kim zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Teresa M. Kim ist eine versierte Führungskraft im Finanzbereich mit hervorragenden Kenntnissen und langjähriger Erfahrung in den Bereichen Cloud Computing, Technologieplattformen und der öffentlichen Rechnungslegung bei Unternehmen der "Big Four". Sie wechselt zu Duck Creek, nachdem sie 20 Jahre lang bei Akamai Technologies (Akamai), einem weltweiten Content-Delivery-Network- und Cloud-Service-Unternehmen, beschäftigt war. Dort hatte sie zuletzt die Position des Vice President (VP) of Finance in der Cloud-Technologie-Gruppe inne und zeichnete für einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar verantwortlich, während sie dem Unternehmen half, eine skalierende Plattform der Spitzenklasse aufzubauen. Während ihrer Zeit bei Akamai war sie ausserdem VP of Finance in der Medien- und Karriereabteilung des Unternehmens und half dabei, strategische Vertragsverhandlungen mit Medienkunden zu führen. Zuvor war sie als Controller-Assistentin für die globale Buchhaltung und den Betrieb zuständig und leitete ein grosses Team von 120 Fachleuten sowie den Aufbau von Kompetenzzentren für Finanzen in Indien und Polen.



Vor ihrer Tätigkeit bei Akamai war Kim als leitende Wirtschaftsprüferin bei Ernst & Young (EY) tätig, wo sie Kunden im Technologie-, Kommunikations- und Unterhaltungssektor von EY unterstützte. Sie begann ihre Karriere in der Finanzberatung bei KPMG und Economic Analysis Corporation, bevor sie in die öffentliche Rechnungslegung wechselte.

"Frau Kim ist eine dynamische und umsichtige Führungspersönlichkeit mit ausgeprägtem finanziellen Scharfsinn, Kundenorientierung und Erfahrung im Bereich Cloud- und Plattformtechnologie. Da sich Duck Creek weiterhin auf internationales Wachstum und SaaS-Reife konzentriert, wird sie eine enorme Bereicherung sein, wenn es darum geht, unsere eigene strategische Transformation zu steuern und unsere Finanzoperationen zu optimieren", sagte Mike Jackowski, CEO von Duck Creek. "Dies ist eine aufregende Zeit für uns alle bei Duck Creek, und ich bin zuversichtlich, dass ihr Talent uns helfen wird, weiterhin Werte für unsere Kunden, Partner und Stakeholder zu schaffen."

Teresa M. Kim sagte dazu: "Ich freue mich, bei Duck Creek mitzuarbeiten, da das Unternehmen seine Führungsposition in der globalen Versicherungsbranche ausbaut. Ich fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit habe, mit Mike Jackowski und dem gesamten Team von Duck Creek in einer Zeit des beschleunigten Wachstums eng zusammenzuarbeiten."

Teresa M. Kim erwarb ihren Bachelor of Arts mit Schwerpunkt Wirtschaft und dem Nebenfach Asiatisch-Amerikanische Studien an der UCLA. Sie erwarb einen MBA und einen Masterabschluss in Rechnungswesen an der Northeastern University. Teresa M. Kim ist im Grossraum Boston ansässig.

