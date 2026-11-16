Dubai National Insurance and Re-Insurance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dubai National Insurance and Re-Insurance liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dubai National Insurance and Re-Insurance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 AED gegenüber 0.030 AED im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dubai National Insurance and Re-Insurance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 184.8 Millionen AED im Vergleich zu 148.0 Millionen AED im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch