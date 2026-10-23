Dubai Islamic Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dubai Islamic Bank hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.25 AED präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.260 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5.99 Milliarden AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.91 Milliarden AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch