Dubai Investments PJSC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dubai Investments PJSC hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 AED ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.120 AED erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 974.6 Millionen AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 859.9 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch