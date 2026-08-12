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12.08.2026 06:37:00
Dubai Investments PJSC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dubai Investments PJSC hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0.11 AED. Im letzten Jahr hatte Dubai Investments PJSC einen Gewinn von 0.080 AED je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 915.0 Millionen AED, während im Vorjahreszeitraum 830.6 Millionen AED ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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