Dubai Development Company PSC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dubai Development Company PSC hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 AED gegenüber 0.020 AED im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 73.9 Millionen AED gegenüber 42.9 Millionen AED im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch