Dualtap gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dualtap präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11.59 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30.75 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Dualtap im vergangenen Quartal 811.7 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 78.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dualtap 3.78 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 11.86 JPY beziffert, während im Vorjahr 33.20 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 34.01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5.52 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8.37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch