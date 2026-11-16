DUAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DUAL hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 129.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 387.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat DUAL im vergangenen Quartal 188.15 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5.18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DUAL 198.44 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch