Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’825 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’411 1.0%  Bitcoin 51’519 -0.1%  Dollar 0.8135 0.3%  Öl 89.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment - Aktie im Blick
Suche...

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 14:11:40

Dual-Cloud-Strategie: Ryanair setzt neben Amazon auch auf Google-KI

Amazon
218.43 CHF -1.42%
Kaufen Verkaufen
Ryanair hat mit Google Cloud eine fünfjährige Partnerschaft geschlossen. Die Fluggesellschaft will künftig bei der Crew-Einsatzplanung und für Entscheidungen im operativen Flottenbetrieb stärker auf KI setzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4229 19.03.2027 157335497
Long 12.1649 18.12.2026 155498685
Long 218.9752 18.09.2026 155880706
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.1681 13.08 159380467
Long 11.8361 4.90 159380464
Long 15.1017 3.04 159380463
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6356 11.62 155880415
Short 9.5204 7.02 158726101
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.28 48959732
Long 10 -9.19 152897146
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten