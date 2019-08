Du patrimoine et de la mode à l'avenir du commerce de détail, des influenceurs et du développement durable, BLE annonce le programme de formation le plus inclusif que le salon ait jamais connu

BLE 2019, du 1er au 3 octobre, ExCeL – www.brandlicensing.eu/register-now

LONDRES, 1er août 2019 /PRNewswire/ -- Avec des présentations, des entretiens, des démonstrations et des tables rondes donnant vie au monde des licences de personnage, de divertissement, de marque, d'art de vivre, d'art et de design, le programme de formation Brand Licensing Europe de cette année est le plus inclusif que le salon ait jamais connu depuis sa création il y a 21 ans.

Au cours des trois jours du BLE, le License Global Theatre accueillera 25 sessions qui porteront sur le développement durable, l'édition, l'animation, les jeux, les sports électroniques, l'alimentaire, le patrimoine, la mode, les influenceurs, la numérisation, le commerce de détail, le Brexit, et plus encore. Les discours principaux se dérouleront le mercredi 2 et le jeudi 3 octobre et seront annoncés en septembre. Le BLE a lieu du 1er au 3 octobre à ExCeL London. Les visiteurs peuvent s'inscrire gratuitement à l'adresse www.brandlicensing.eu/register-now. Actuellement, le programme est le suivant :

MARDI 1er OCTOBRE

Introduction aux licences

Kelvyn Gardner , directeur général de Licensing International UK

Table ronde : pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer l'impact du développement durable sur les licences

Avec la participation de Trudi Bishop , directrice de Bee Licensing Consultancy

Table ronde : innovations dans l'alimentaire : comment les licences aident-elles à susciter de l'enthousiasme dans le domaine des consommables

Animée par Louise French , vice-présidente du développement des affaires et du marketing chez Beanstalk

Avec la participation de Richard Benjamin , directeur de Manchester Drinks, et James Rae , cofondateur de Pops

Opportunités dans les licences destinées aux enfants

Melissa Symonds , directrice jouets pour le Royaume-Uni chez EuroToys

Table ronde : comment redorer le blason des licences de jouets ?

Animateur : John Baulch , éditeur et rédacteur en chef chez Toy World

Participants à confirmer

1 + 1 = 3 : stratégies pour créer des collaborations efficaces

Présenté par Licensing International avec la participation de Roz Nowicki , vice-président exécutif de Peanuts Worldwide et Christine Cool , responsable des licences de marques internationales du groupe Perfetti van Melle

Le luxe accessible : comment la mode peut-elle dynamiser les différentes catégories de licences ?

Maurizio Distefano , président et propriétaire de Maurizio Distefano the Evolution of Licensing

MERCREDI 2 OCTOBRE

Se préparer au Brexit

Présenté par Licensing International avec la participation de Victor Caddy , partenaire chez Wynne-Jones

Les marques de livres britanniques : tendances et best-sellers dans les livres pour enfants et les livres sur les produits alimentaires et les boissons

Hazel Kenyon , directrice de la recherche de livres pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Nielsen Book

Les marques patrimoniales : comment évoluent-elles pour rester pertinentes tout en tissant subtilement des histoires reliant le passé au présent ?

Helen Webster , directrice des licences, et Ellie Walton , conceptrice de licences de marques chez Style Library

Table ronde : réussir à s'adapter dans un environnement de vente au détail en pleine mutation

Animé par Richard Pink , directeur général de Pink Key Licensing

Avec la participation de :

Ruth Golightly , directrice des achats de George Childrenswear - vêtements pour filles et bébés chez Asda

Gabrielle Sims , responsable des licences chez Fat Face

Will Stewart , fondateur et directeur général de The Point. 1888

Rachel Wakley , directrice générale des produits de consommation pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Warner Bros

Holly Oldham , directrice générale de Rubie's UK

Comment les marques peuvent-elles réussir dans le divertissement in situ (location-based entertainment, LBE) ?

Ella Baskerville , responsable du développement des affaires chez Blooloop

La numérisation de plus en plus fréquente de l'écosystème destiné aux enfants et les opportunités et défis que l'INXP (achat au cours de l'expérience) offre au secteur des licences

Nick Richardson , PDG d'Insights People

Les influenceurs 2.0 : ce que vous devez savoir

Présenté par Licensing International avec la participation de Katie Bohm , responsable de la région EMEA pour HYPR, et Ian Shepherd , fondateur de The Social Store

Table ronde : de la page au produit

Avec la participation de Susan Bolsover , directrice des licences et des produits de consommation chez Penguin Random House UK

JEUDI 3 OCTOBRE

Introduction aux licences

Kelvyn Gardner , directeur général de Licensing International UK

Table ronde : de la console au consommateur – activation de la vente au détail dans le monde des jeux

Animé par Ian Joynson , vice-président du développement de marque chez Tinderbox

Participants à confirmer

L'univers des jeux en 2019 – Une industrie qui reprend son souffle

Dorian Bloch , directeur principal de la connaissance du client chez GfK

Finale de License This!

Regardez les six finalistes s'affronter pour remporter l'un des deux prix License This! devant un panel de juges très respectés dans tous les domaines liés aux licences et à la fabrication.

Le directeur général de Pink Key Licensing, Richard Pink, a expliqué : « Je souhaitais organiser une session qui soit vraiment pertinente pour le commerce de détail, car c'est un secteur qui a énormément évolué au cours des 12 derniers mois : la pression y est telle que beaucoup de grands noms ont fait fausse route, la présence en ligne étant beaucoup plus en plus importante aujourd'hui.

« Cela signifie que les détaillants doivent être beaucoup plus perspicaces en ce qui concerne les licences, c'est pourquoi la table ronde rassemble un détaillant, un agent, un détenteur de licence et un donneur de licence. En réunissant des experts de chaque côté de l'équation, je cherche à montrer comment ils s'adaptent à un environnement en pleine mutation afin de maximiser les opportunités et je les inviterai à partager de précieuses leçons de sagesse avec le public. »

Louise French, vice-présidente du développement des affaires et du marketing chez Beanstalk, a ajouté : « Les licences dans le secteur des produits alimentaires et des boissons sont devenues de plus en plus complexes et concurrentielles, de nombreuses marques cherchant à élargir leur attrait par le biais de nouvelles extensions de marque. Cette session nous permettra d'examiner la façon dont les grandes marques du secteur utilisent les innovations pour créer des expériences de marque plus englobantes.

« La table ronde, à laquelle participeront d'importants détenteurs de licence de Pimm's et TGIFridays, permettra de mieux comprendre la manière dont ces marques de restaurants et de boissons très appréciées mènent la charge en matière de développement et de marketing de produits, ce qui se traduit par d'heureuses découvertes du côté des consommateurs. »

Anna Knight, directrice du salon BLE : « Nous sommes extrêmement fiers du programme de conférences de cette année. Il est complet et cohérent et prend en compte tous les visiteurs du BLE. Avec des sessions sur les jeux, l'édition et les licences patrimoniales, nous avons lié le contenu formatif aux thèmes de cette année en fournissant un contenu riche et approfondi véritablement utile aux détaillants et détenteurs de licences.

« Nous avons impatience d'annoncer les deux principaux discours de cette année, l'un sur l'animation et l'autre sur les sports électroniques, et nous savons que nous allons faire salle comble. Toutes les sessions du BLE sont gratuites, tout comme le salon, et les places seront disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi. Quant aux discours principaux, nous recommandons aux visiteurs d'arriver au moins 10 minutes avant le début pour éviter toute déception. »

