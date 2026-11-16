DTCOM-Direct To Company SA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DTCOM-Direct To Company SA hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 BRL. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.9 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.1 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch