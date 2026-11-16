DTCOM-Direct To Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DTCOM-Direct To Company hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

DTCOM-Direct To Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.050 BRL je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 36.39 Prozent auf 1.9 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel hatte DTCOM-Direct To Company 3.1 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch