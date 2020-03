Dt Post DHL will 2020 auch bei zugrundeliegenden Zielen liefern

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post will auch bei den der Prognose 2020 zugrundeliegenden Zielen "liefern". Es gebe derzeit auch keinen Anlass, wegen der Coronavirus-Epidemie die Investitionen herunterzufahren, sagten CEO und CFO in der Telefonkonferenz mit Analysten und Journalisten.

"Ja, ich glaube daran, dass wir liefern können", sagte CEO Frank Appel auf die Frage eines Analysten, ob zum Beispiel das Ziel, dass im Segment Global Forwarding Freight bis 2020 etwa 20 Prozent des Bruttogewinns in EBIT umgewandelt werden soll, weiter für 2020 gelte oder um ein Jahr verschoben würde. "Wenn die Situation sich in Europa oder in den USA verschlechtern sollte, bevor sie sich verbessert, sieht die Situation anders aus, aber derzeit gelten unsere zugrundeliegenden Ziele unverändert", sagte Appel den Analysten.

2019 lag die Umwandlungsrate bei 16,6 Prozent, nach 14,5 Prozent ein Jahr zuvor.

Laut CFO Melanie Kreis hat sich der Konzern entschlossen, trotz der Coronavirus-Unsicherheit an den geplanten Investitionen festzuhalten. "Sollte sich die Situation fundamental ändern, können wir jederzeit die Investitionen herunterfahren", so Kreis.

Für 2020 plant der Konzern 2,6 Milliarden Euro an Investitionen in das Kerngeschäft plus 500 Millionen Euro an Investitionen in die Flugzeugflotte Boeing 777, bekräftigte Kreis.

Ende Februar hatte die Coronavirus-Epidemie die Deutsche Post veranlasst, die Prognose 2020, die einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern von mehr als 5 Milliarden Euro vorsieht, unter Vorbehalt zu stellen.

"Unser Immunsystem als Unternehmen ist in gutem Zustand", so Appel. "Unsere Prognose lautet auf 5 Milliarden Euro ohne den Corona-Effekt, und wir werden herausfinden, was das bedeutet", so der CEO.

