DT Cloud Star Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DT Cloud Star Acquisition liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DT Cloud Star Acquisition die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DT Cloud Star Acquisition 0.080 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.ch