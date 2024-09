Dt. Börse: Pentixapharm am 3.10. für 1 Tag im SDAX und TecDAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von Pentixapharm wird im Zuge der Abspaltung von Eckert & Ziegler am 3. Oktober für einen Tag in den SDAX und den TecDAX aufgenommen, wie die Deutsche Börse am Montagabend mitteilte. Diese Anpassungen gewährleisteten die Abbildbarkeit der Indizes für Investoren. Der SDAX werde somit einen Tag lang mit 71 Werten berechnet, der TecDAX mit 31 Werten.

Gemäss Regel 8.4 des DAX Equity Index Calculation Guide (Spin-offs) seien der Freefloat-Faktor und die Zahl der Aktien, mit der Pentixapharm in die Indizes aufgenommen werde, durch die Aktien der Eckert & Ziegler SE in den Indizes sowie durch das Abspaltungsverhältnis vorgegeben.

Am 3. Oktober nach Handelsschluss werde die Pentixapharm-Aktie wieder aus den beiden Indizes entnommen.

