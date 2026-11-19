DSwiss hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch