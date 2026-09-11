DSW A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DSW A hat am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.31 USD gegenüber 0.220 USD im Vorjahresquartal.

DSW A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 730.6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 739.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch