DSV übernimmt Schenker für 14,3 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der dänische Logistikkonzern DSV übernimmt die Deutsche-Bahn-Logistiktochter Schenker. Wie beide Unternehmen mitteilten, wurde eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, bei der Schenker mit 14,3 Milliarden Euro bewertet wird. DSV werde demnach 100 Prozent an der Bahn-Tochter übernehmen. Die beiden Unternehmen werden zusammen etwa 147.000 Mitarbeiter in mehr als 90 Ländern beschäftigen.

Der Verkauf von DB Schenker an DSV sei die grösste Transaktion in der Geschichte der DB und biete der Logistiktochter eine klare Wachstumsperspektive, so Bahn-CEO Richard Lutz laut Mitteilung.

Die Deutsche Bahn hatte im Dezember mit dem Verkaufsprozess von Schenker begonnen, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und Schulden abzubauen. Neben DSV hatte sich auch der Finanzinvestor CVC Capital Partners für Schenker interessiert.

September 13, 2024 01:57 ET (05:57 GMT)