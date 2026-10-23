DSV AS Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DSV AS Un hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.680 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.42 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch