DSV A-S stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DSV A-S hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 12.60 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DSV A-S 8.70 DKK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80.70 Milliarden DKK – ein Plus von 12.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DSV A-S 71.98 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 16.45 DKK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 78.43 Milliarden DKK erwartet.

Redaktion finanzen.ch