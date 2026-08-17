DSR zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DSR stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 688.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -2.000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat DSR 88.21 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.69 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch