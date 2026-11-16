DSR Wire: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DSR Wire gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 222.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 408.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 61.00 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.32 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch