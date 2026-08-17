DSR Wire: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DSR Wire hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 834.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DSR Wire 421.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 64.08 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61.61 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch