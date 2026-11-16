DSR gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DSR liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DSR die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 346.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 457.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DSR 82.47 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 74.66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch