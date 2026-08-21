DSM-Firmenich zieht in China gegen Patentverletzer vor Gericht - Aktie in Rot

Im Zentrum steht die unerlaubte Nutzung eines Patents zur Herstellung von Sclareol, einem Ausgangsstoff für die Produktion von Amber-Duftstoffen.

Die Klage sei beim Gericht des Xiong'an New District in der Provinz Hebei eingereicht worden, teilte der Duft- und Aromenhersteller am Freitag mit. DSM-Firmenich fordert, dass die Beklagten die Nutzung der patentierten Technologie einstellen und Schadenersatz leisten.

Man werde alle notwendigen rechtlichen Schritte unternehmen, um die eigenen Schutzrechte sowie die Investitionen in Innovationen zu schützen, erklärte das Unternehmen in dem Communiqué.

Die DSM-Firmenich-Aktien verlieren an der SIX am Freitag zeitweise 0,18 Prozent auf 83,95 Schweizer Franken.

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Kaiseraugst (awp)