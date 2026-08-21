DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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21.08.2026 09:22:00
DSM-Firmenich zieht in China gegen Patentverletzer vor Gericht - Aktie in Grün
DSM-Firmenich hat in China eine Patentverletzungsklage gegen mehrere chinesische Unternehmen und eine Forschungseinrichtung eingereicht.
Die Klage sei beim Gericht des Xiong'an New District in der Provinz Hebei eingereicht worden, teilte der Duft- und Aromenhersteller am Freitag mit. DSM-Firmenich fordert, dass die Beklagten die Nutzung der patentierten Technologie einstellen und Schadenersatz leisten.
Man werde alle notwendigen rechtlichen Schritte unternehmen, um die eigenen Schutzrechte sowie die Investitionen in Innovationen zu schützen, erklärte das Unternehmen in dem Communiqué.
Die DSM-Firmenich-Aktien gewinnen an der SIX am Freitag zeitweise 0,30 Prozent auf 84,35 Schweizer Franken.
ra/cg
Kaiseraugst (awp)
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