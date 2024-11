DSM-Firmenich verkauft Grossteil der Beteiligung an Robertet SA - Aktie höher

Der Verkauf erfolgt laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend in zwei Schritten. Die Aktien von Robertet sind am geregelten Markt der Euronext in Paris notiert.

DSM-Firmenich hält laut eigenen Angaben rund 390'000 Stammaktien und 120'000 Investmentzertifikate an Robertet. Dies entspreche etwa 21,8 Prozent des Aktenkapitals der französischen Firma, heisst es weiter. Davon sollen 120'000 Aktien von Robertet im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschliesslich an qualifizierte Anleger verkauft werden. Das Bookbuilding soll noch am Donnerstabend über die Bühne gehen.

Zudem sollen im Rahmen eines Blockverkaufs rund 230'000 Stammaktien von Robertet zu gleichen Teilen an den Fonds Stratégique de Participations und Peugeot Invest verkauft werden. Im weiteren würden auch alle 120'000 Investmentzertifikate an den Fonds Stratégique de Participations und Peugeot Invest (jeweils 51'000 Investmentzertifikate) sowie an die Familie Maubert (15'007 Investmentzertifikate) abgegeben werden.

Nach Abschluss der oben genannten Transaktionen werde DSM-Firmenich noch eine Beteiligung von rund 2 Prozent an Robertet halten. Diese unterliege vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen einer 60-tägigen Lockup-Verpflichtung.

Die endgültigen Bedingungen des Angebots würden voraussichtlich spätestens am 15. November bekannt gegeben und die Abwicklung werde voraussichtlich am oder um den 19. November stattfinden.

Die DSM-Aktie notiert an der EURONEXT zeitweise 0,44 Prozent im Plus bei 102,25 Euro.

Kaiseraugst (awp)