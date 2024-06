DSM-Firmenich trennt sich von Geschäft mit Hefeextrakten

Denn Hefeextrakte gehören nicht mehr zu den priorisierten Geschäftsfeldern.

Der devestierte Teilbereich bringt einen Jahresumsatz von 120 Millionen Euro auf die Waage, hiess es am Mittwoch vom Aromen- und Riechstoffkonzern. Die Transaktion solle bis Ende 2024 vollzogen werden. Dabei würden "einige" Mitarbeiter zu Lesaffre wechseln.

Nach Abschluss der Transaktion werde DSM-Firmenich bis Ende 2025 weiterhin Hefeextrakte aus Delft an Lesaffre liefern. Danach werde die Produktion von Hefeextrakten an dem Standort in den Niederlanden eingestellt.

Zudem habe man vereinbart, dass Lesaffre künftig DSM-Firmenich mit Hefeextrakten für dessen eigenes Savory-Geschäft beliefert, hiess es weiter. Ausserdem hätten die beiden Unternehmen eine Technologiepartnerschaft für die Entwicklung von Hefeextrakten vereinbart.

ra/ys

Kaiseraugst/Heerlen (awp)