DSM-Firmenich schliesst Aktienrückkauf über 1 Milliarde Euro ab

Kaiseraugst/Maastricht (awp) - Der Aromen- und Riechstoffkonzern DSM-Firmenich hat sein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,08 Milliarden Euro erfolgreich und vorzeitig abgeschlossen. Ursprünglich war das Ende des Programms für Januar 2026 geplant.

Das Unternehmen hatte am 13. Februar 2025 angekündigt, eigene Aktien im Wert von 1 Milliarde Euro zurückzukaufen und das Grundkapital entsprechend zu reduzieren. Später wurde das Programm um weitere 80 Millionen Euro aufgestockt, um Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsplänen zu erfüllen.

Im Zeitraum vom 24. November bis 1. Dezember 2025 wurden 450'950 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 70,96 Euro je Aktie für insgesamt 32 Millionen Euro erworben, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Insgesamt kaufte DSM-Firmenich 12,9 Millionen Aktien zurück.

Die Vernichtung der Aktien zur Kapitalherabsetzung ist für das erste Quartal 2026 geplant. Dadurch verringert sich die Zahl der ausgegebenen Aktien um rund 4,5 Prozent von 265,7 Millionen auf 253,6 Millionen Stück.

