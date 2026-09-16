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16.09.2026 07:48:36

DSM-Firmenich baut Kapazitäten in Indonesien aus

DSM-Firmenich
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Kaiseraugst (awp) - DSM-Firmenich baut seine Präsenz in Indonesien aus. Der Aromen- und Riechstoffkonzern hat ein neues Büro in Jakarta eröffnet und zugleich seine Produktionsstätte im westlich der Hauptstadt gelegenen Karawang erweitert.

Im neuen Büro in Jakarta werden die Teams der drei Geschäftsbereiche "Taste, Texture & Health", "Perfumery & Beauty" sowie "Health, Nutrition & Care" unter einem Dach zusammengeführt, wie DSM-Firmenich am Mittwoch mitteilte. Der Standort Karawang wurde unter anderem um Anlagen zur Trocknung bestimmter Produkte erweitert sowie um zusätzliche Kapazitäten für das Mischen von Produkten für kulinarische Anwendungen.

Das Werk in Karawang wird laut den Angaben vollständig mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben. Durch den Einsatz elektrischer Heizsysteme sollen die CO2-Emissionen um rund 300 Tonnen pro Jahr sinken. Eine Wärmerückgewinnung soll den Energieverbrauch zudem um rund 16 Prozent reduzieren.

DSM-Firmenich ist seit mehr als 35 Jahren in Indonesien tätig. Das Land sei einer der wichtigsten Märkte in Südostasien.

jl/ys

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