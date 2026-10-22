DSM-Firmenich-Aktie rot: Tierernährungssparten erhalten die Namen Noviwest und Panavora

Sie werden künftig Noviwest und Panavora heissen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Noviwest umfasst das Geschäft mit Vitaminen, Carotinoiden und Aromastoffen und soll von der bisherigen Vitaminspartenchefin Silvia Sonneveld geführt werden. Panavora bündelt Futtermischungen, Futterzusätze und ergänzende Dienstleistungen. Als CEO ist der bisherige Chef des Bereichs Animal Nutrition & Health (ANH), Ivo Lansbergen, vorgesehen.

Den Verkauf des Tierernährungsgeschäfts an CVC und die Aufteilung in zwei eigenständige Firmen hatte DSM-Firmenich im Februar angekündigt. Der vereinbarte Unternehmenswert liegt damaligen Angaben zufolge bei rund 2,2 Milliarden Euro, einschliesslich einer erfolgsabhängigen Zahlung von bis zu 500 Millionen Euro. DSM-Firmenich behält an beiden Unternehmen jeweils 20 Prozent.

Der Verkauf ist noch nicht abgeschlossen und steht unter anderem unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Einen konkreten Vollzugstermin nennt die aktuelle Mitteilung nicht.

Die DSM-Firmenich-Aktie bewegt sich im Schweizer Handel zeitweise um 0,75 Prozent nach unten auf 99,00 Franken.

an/cg

Kaiseraugst (awp)