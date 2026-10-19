DSM-Firmenich-Aktie: Richard Ridinger zum neuen VR-Präsidenten gewählt

Die Wahl erfolgte an der ausserordentlichen Generalversammlung am heutigen Montag.

Ridinger folgt auf Thomas Leysen, der aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist, dies teilte das Unternehmen in einem Communiqué vom Montag mit.

Ridinger gehört dem Verwaltungsrat des schweizerisch-niederländischen Konzerns seit 2023 als unabhängiges Mitglied an. Zusätzlich wurde er in den Vergütungsausschuss gewählt.

Der Management-Wechsel war bereits am 18. August angekündigt worden. DSM-Firmenich begründete die Wahl mit Ridingers Erfahrung auf Führungs- und Verwaltungsratsebene sowie seiner Kenntnis des Unternehmens, seiner Strategie und seiner Anspruchsgruppen.

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Kaiseraugst (awp)