DSM-Firmenich Aktie 121647879 / CH1216478797
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10.09.2026 07:59:06
DSM-Firmenich-Aktie: Inge Massen-Biemans wird Nachhaltigkeitschefin
DSM-Firmenich ist bei der Suche nach einer neuen Nachhaltigkeitschefin im eigenen Haus fündig geworden.
Massen-Biemans folgt auf Katharina Stenholm, die das Unternehmen Ende 2026 verlassen wird, um sich anderen Interessen zu widmen. Stenholm hatte nach der Fusion von DSM und Firmenich das Nachhaltigkeitsprogramm des Konzerns aufgebaut und in den vergangenen drei Jahren geleitet.
Seit 25 Jahren im Unternehmen
Die neue Nachhaltigkeitschefin kam vor 25 Jahren zur damaligen DSM und hatte seither verschiedene Führungspositionen inne. Derzeit ist sie als Vice President Nutrition, Health & Social Impact tätig. In dieser Funktion befasste sie sich unter anderem mit der Partnerschaft des Konzerns mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) sowie mit Fragen zu Gesundheit und Menschenrechten.
Zuvor leitete Massen-Biemans den Bereich Corporate & Public Affairs und war am Aufbau der DSM-Firmenich Progress Foundation beteiligt. Neben ihrer neuen Funktion als Nachhaltigkeitschefin bleibt sie Länderchefin für die Niederlande. Als CSO wird sie direkt an Konzernchef Dimitri de Vreeze berichten.
jl/ra
Kaiseraugst (awp)
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