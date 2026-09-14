DSM-Firmenich-Aktie im Blick: Zusammenarbeit mit KI-Start-up Boltz gestartet

Gemeinsam wollen die Firmen an KI-Modellen für die biomolekulare Modellierung arbeiten, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Im Rahmen der Partnerschaft sollen die proprietären Basismodelle von Boltz in den Prozess zur Entdeckung neuer Inhaltsstoffe von DSM-Firmenich integriert werden, der zur Entwicklung der nächsten Generation von Duft- und Aromamolekülen dient, heisst es weiter. Dabei würden die KI-Modelle von Boltz mit der Bibliothek von DSM-Firmenich an Daten zu Geschmacks- und Geruchsrezeptoren kombiniert.

Die daraus entwickelten Modelle sollen zur Vorhersage und zum Entwurf von Molekülstrukturen eingesetzt werden. Dadurch erhoffen die Firmen sich ein tieferes Verständnis dafür, wie Moleküle mit den spezialisierten Proteinen interagieren und wie diese im Körper in Signale für das Gehirn umgewandelt werden.

Gemäss Mitteilung wurde Boltz von ehemaligen Forschern der US-Elite-Uni MIT gegründet. Auf der Website des Unternehmens sind auch noch weitere strategische Kooperationen mit Firmen wie Pfizer, Takeda oder GSK aufgeführt.

cg/to

Kaiseraugst/Maastricht (awp)