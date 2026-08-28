DSC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DSC liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DSC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -2.06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch